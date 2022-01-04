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Haberler Yaşam Kadıköy'de lüks sitede korkunç tehdit: 'Samuray kılıcıyla doğrarım...' Başak Cengiz öldürülmüştü
Giriş Tarihi: 04.01.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 12:46

Kadıköy'de lüks sitede korkunç tehdit: 'Samuray kılıcıyla doğrarım...' Başak Cengiz öldürülmüştü

İstanbul Kadıköy'de lüks sitede oturan iki grup, sitede sokak hayvanlarına bakılması konusunda karşı karşıya geldi. Sokak hayvanlarının site içerisinde kötü muamele gördüğünü ve yılbaşı öncesinde ortadan kaldırıldığını iddia eden site sakinleri kaybolan sokak köpekleri için yetkililerden yardım istedi. Köpekleri bulmak için sosyal medyadan başlatılan ve köpekleri bulana 50 bin TL kadar ödül verilecek olan kampanyaya ünlü isimler de katıldı. Karşıt site sakini tarafından köpeğinin boğazı sıkılarak tehdit edildiğini belirten Tuğba Güner ise "Senin kelleni keserim, samuray kılıcıyla doğrarım, kimsenin ruhu duymaz" diye tehdit aldığını söyledi. Geçtiğimiz aylarda mimar Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldürülmüştü... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Kadıköy’de lüks sitede korkunç tehdit: ’Samuray kılıcıyla doğrarım...’ Başak Cengiz öldürülmüştü

SON DAKİKA: KADIKÖY'DE LÜKS SİTEDE KORKUNÇ TEHDİT: 'SAMURAY KILICIYLA DOĞRARIM...' BAŞAK CENGİZ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kadıköy'de lüks site yaşayan 2 grup, sokak köpeklerinin sitede özgürce yaşamaları konusunda karşı karşıya geldi. Site sakinlerinden bir grup sitenin bahçesinde kulübe yaptırarak, sokak köpeklerine sahip çıkarken, sitede yaşayan başka bir grup sokak köpeklerinden rahatsız olarak bu duruma karşı çıktı.

Kadıköy’de lüks sitede korkunç tehdit: ’Samuray kılıcıyla doğrarım...’ Başak Cengiz öldürülmüştü

Sitenin içerisinde, bahçesinde hem kendi köpeklerine hem de sahiplenilen sokak hayvanlarının özgürce yaşamasını isteyen site sakinleri, sitede yaşayan karşı gruptan sokak hayvanlarına ve kendilerine yönelik tepki alınca mücadeleye başladı.

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Kadıköy’de lüks sitede korkunç tehdit: ’Samuray kılıcıyla doğrarım...’ Başak Cengiz öldürülmüştü

İddiaya göre zaman ilerledikçe lüks sitede sokak köpeği ve kendi köpeklerini besleyen grup, sitede köpek istemeyen gruptan şiddet gördü.

Kadıköy’de lüks sitede korkunç tehdit: ’Samuray kılıcıyla doğrarım...’ Başak Cengiz öldürülmüştü

Tuğba Güner köpeğiyle asansöre binmek istediği sırada karşıt gruptan bir site sakinin şiddetine maruz kaldı. Köpeğinin boğazı sıkılan Güner, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kadıköy’de lüks sitede korkunç tehdit: ’Samuray kılıcıyla doğrarım...’ Başak Cengiz öldürülmüştü

Lüks sitede bitmek bilmeyen köpek sorununda karşıt grubun şikayetleri sonrasında, yılbaşı gecesi öncesinde sitenin sakinlerinin maskotu, Thor, Sarı ve Benekli isimli köpeklerden Thor ve Sarı ortadan yok olurken "Benekli" isimli köpek ısırma iddiasıyla yetkililer tarafından barınağa alındı.

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