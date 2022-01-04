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Haberler Yaşam Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı
Giriş Tarihi: 04.01.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 09:53

Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı

Kadıköy'de eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını rehin aldı. Cinnet getiren kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralanan koca hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saat 21.00 sıralarında Kadıköy'de Caferağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı

Mahalle sakinlerinin durumu 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin ikna çabaları başarısız olunca olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi.

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Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı

Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı

Cinnet geçiren kadın gözaltına alındıktan sonra içeriye giren sağlık ekipleri yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırıldı.

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