HaberlerYaşam Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı
Giriş Tarihi: 04.01.2022 09:52Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 09:53
Kadıköy’de rehine krizi: Kocasını bıçakladı kızını rehin aldı
Kadıköy'de eşiyle tartışan kadın cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını rehin aldı. Cinnet getiren kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralanan koca hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.