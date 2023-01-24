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Haberler Yaşam Kadın komşusu silahla öldürdü: İşte sebebi!
Giriş Tarihi: 24.01.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 14:28

Kadın komşusu silahla öldürdü: İşte sebebi!

Kayseri'de korkunç bir olay yaşandı. Komşusu Mehmet Can'ı (22) tabancayla vurarak öldüren Sonay A.'nın (25) ifadesi ortaya çıktı. İşte kanlı olayın detayları

Kadın komşusu silahla öldürdü: İşte sebebi!

Kayseri'de iddiaya göre, Sonay A., kendisini sürekli rahatsız eden komşusu Mehmet Can ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Evli olan Sonay A., evden getirdiği tabanca ile Mehmet Can'a ateş etti.

Kadın komşusu silahla öldürdü: İşte sebebi!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Can'ı Akkışla Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Kadın komşusu silahla öldürdü: İşte sebebi!

Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kadın komşusu silahla öldürdü: İşte sebebi!

Can'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadın komşusu silahla öldürdü: İşte sebebi!

Sonay A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Can'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması ardından ailesine teslim edildi.

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