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Kadın öğretmene tekmeli yumruklu saldırı: Dehşet anları kamerada!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
09:05
İstanbul'da öğretmen N.Ö., arkadaşına akran zorbalığı yapan öğrencisini uyardı. Öğrencinin durumu babasına haber vermesi üzerine veli A.Ç., okulu bastı! 'Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz' diyerek etrafa tehditler savuran baba, kadın öğretmen N.Ö.'ye önce yumrukla sonra tekmeyle saldırdı! Kanlar içinde kalan öğretmen hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.