Kadın öğretmene tekmeli yumruklu saldırı: Dehşet anları kamerada!

TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI!

Okula gelen A.Ç. koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye saldırdı. A.Ç.'nin tekme ve yumruklarıyla yaralanan N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen 6 Nolu Şube Başkanı İdris Şekerci, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!" duyarlılığı ile öğretmene saygının esas olduğu yerden, öğretmenin kadın olmasını bile önemsemeden yumruk atacak vandalizme geldik ne yazık ki! Sarıyer Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni üyemiz N.Ö, akran zorbalığı yapan bir öğrencisini -ki benzer nedenler yüzünden bir başka okuldan ara dönemde nakil yoluyla geldi- uyarması üzerine öğrencisi "Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz!" diyerek öğretmenini tehdit etmiştir. Öğretmen arkadaşımız "Evladım! ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?" diyerek uyarması üzerine öğrenci babası A.Ç'ı okula davet eder. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığını öğrendiğimiz A.Ç, okul koridorunda gördüğü bayan öğretmenimize yumruk atarak darp etmiştir. Öğretmenimiz, aldığı darbe yüzünden yaralanmış ve ambulans ile hastaneye sevk edilmiş ve iş göremezlik raporu verilmiştir. Öğretmen arkadaşımıza yapılan bu şiddeti lanetliyoruz" dedi.