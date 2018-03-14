Kadınlar onlara aşıktı

Geçip giden zaman ünlüleri de rüzgarına katıp sürüklüyor. Üstelik yapılan onca müdahaleye, estetik girişimlere rağmen. Yani bir başka deyişle geçip giden yıllar şöhret tanımıyor. Bunun son örneklerinden biri de bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu. Bir zamanların en yakışıklı, çekici erkeklerinden biri olan oyuncu artık 82 yaşına geldi ve bastonu olmadan ayakta bile duramıyor. Aşkları, evlilikleriyle bir dönem basını da peşinden koşturan Burt Reynolds, önceki gün New York'taki JFK Havalimanı'nda görüntülendi. Elindeki bastona dayanarak zorlukla yürüyen aktörün dik durmakta da zorlandığı dikkatlerden kaçmadı. Amerikan futbolu oyuncusu olarak kariyer yaparken sakatlanınca sinema sektörüne adım atan Reynolds, 1955 yılından beri kamera karşısında. Reynolds, gençlik yıllarında döneminin en çekici erkek oyuncularından biriydi. Bir zamanlar Yeşilçam'da fırtınalar estirirdi...