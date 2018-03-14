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Kadınlar onlara aşıktı

Giriş Tarihi: 14.03.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 14:23
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Kadınlar onlara aşıktı
Kadınlar onlara aşıktı

Geçip giden zaman leri de rüzgarına katıp sürüklüyor. Üstelik yapılan onca müdahaleye, estetik girişimlere rağmen. Yani bir başka deyişle geçip giden yıllar şöhret tanımıyor.

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Kadınlar onlara aşıktı
Kadınlar onlara aşıktı

Bunun son örneklerinden biri de bir döneme damgasını vuran oyuncu. Bir zamanların en yakışıklı, çekici inden biri olan oyuncu artık 82 yaşına geldi ve bastonu olmadan ayakta bile duramıyor.

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Kadınlar onlara aşıktı
Kadınlar onlara aşıktı

Aşkları, evlilikleriyle bir dönem basını da peşinden koşturan Burt Reynolds, önceki gün New York'taki JFK Havalimanı'nda görüntülendi.

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Kadınlar onlara aşıktı
Kadınlar onlara aşıktı

Elindeki bastona dayanarak zorlukla yürüyen aktörün dik durmakta da zorlandığı dikkatlerden kaçmadı.

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Kadınlar onlara aşıktı
Kadınlar onlara aşıktı

Amerikan futbolu oyuncusu olarak kariyer yaparken sakatlanınca sinema sektörüne adım atan Reynolds, 1955 yılından beri kamera karşısında.

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Kadınlar onlara aşıktı
Kadınlar onlara aşıktı

Reynolds, gençlik yıllarında döneminin en çekici erkek oyuncularından biriydi.

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Kadınlar onlara aşıktı
Kadınlar onlara aşıktı

Bir zamanlar Yeşilçam'da fırtınalar estirirdi...

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