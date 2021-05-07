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Haberler Yaşam Kadir Gecesi namazı nedir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?
Giriş Tarihi: 07.05.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 13:05

namazı nedir? nasıl kılınır ve kaç rekattır?

İslam aleminin hasretle beklediği için geri sayım sona erdi. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen müslümanlar, " nedir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aşağıda, hadisler, bugüne kadar alimlerin, din adamlarının paylaştığı bilgiler ışığında, Kadir Gecesi kılınması tavsiye edilen namaz ve "Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?" sorusunun yanıtı...

Kadir Gecesi namazı nedir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

için ksıa bir süre kaldı. Mübarek gecede yapılacak ibadetler de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Merak edilen ibadetler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgiler ışığında, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Aşağıda, milyonlarca Müslümanın yarın gece için araştırdığı "Kadir Gecesi namazı nedir?" sorusunun yanıtı yer alıyor.

Kadir Gecesi namazı nedir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

HAZRETİ MUHAMMED'İN KADİR GECESİ NASIL GEÇERDİ?

" bin aydan daha hayırlıdır" (Kadr, 97/3) buyrularak, bu gecenin, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı ve bereketli olduğu müjdelendi.

Kadir Gecesi'nde günahların bağışlanması için samimi tövbeler edilmesi ve kişinin kendisini hesaba çekmesi affedilme için önemlidir. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed'in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:

"Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir."

Kadir Gecesi'nde yapılabilecek ibadetler

Kadir Gecesi'ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol 'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

KADİR GECESİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINMASININ ÖNEMİ

Tesbih namazı cemaatle kılınan bir nafile namaz değildir. Bu konuda Hz. Peygamberden (s.a.s.) de bir uygulama nakledilmediğinden, tesbih namazının cemaatle değil tek başına kılınması uygun olur.

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Kadir Gecesi namazı nedir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Namaza tesbih namazı niyeti ile başlanır. Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: " Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve bir sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

4 REKAT TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekâtlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Kadir Gecesi namazı nedir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

TESBİH NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Tesbih namazında Fatiha, İhlas Suresi, Tahiyyat, Rabbena, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Sübhaneke okunur. Namazdan sonra da İnşirah Suresi ve Kadir Suresi okunur. Ardından Hz. Peygamber'e salat-ü selam getirilir. Namazdan sonra 10 defa Allahü ekber, 100 defa İnşirah Suresi, 100 defa Kadir Suresi, 100 defa Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hz. Âişe (r.a.) Validemiz'e öğrettiği şu dua okunur:

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Kadir Gecesi namazı nedir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz onu (Kur'ân'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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