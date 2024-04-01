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Haberler Yaşam Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı: Günden güne...
Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 13:50

Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı: Günden güne...

Beyninde pıhtı atması sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Kadir İnanır, yoğun bakımdan çıkarılarak servis odasına alındı. Ünlü oyuncunun doktoru Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Herhangi bir beklenmedik olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor." ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı: Günden güne...

Beyninde pıhtı atması sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Kadir İnanır, yoğun bakımdan çıkarılarak servis odasına alındı.

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı: Günden güne...

Ünlü oyuncunun doktoru Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama yaptı.

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Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı: Günden güne...

Sağlam, Kadir İnanır'ın yoğun bakımdan servis odasına alındığını ve birinci derece yakınlarıyla rahat bir şekilde görüşebileceğini ama mümkün mertebe ziyaretçi kabul etmeyeceklerini söyledi.

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı: Günden güne...

"MÜMKÜN OLDUKÇA ZİYARETÇİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisimizde tedavisi sürecek. Rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı: Günden güne...

Daha rahat bir ortamda yakınlarıyla rahat görüşebilecek. Ama mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor.

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