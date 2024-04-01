Haberler
Yaşam
Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı: Günden güne...
Giriş Tarihi: 01.04.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
13:50
Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Doktoru sevindiren gelişmeyi paylaştı: Günden güne...
Beyninde pıhtı atması sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Kadir İnanır, yoğun bakımdan çıkarılarak servis odasına alındı. Ünlü oyuncunun doktoru Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Herhangi bir beklenmedik olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor." ifadelerini kullandı.