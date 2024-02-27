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Haberler Yaşam Kafatası 8 yerinden kırılan Mira konuştu: 3 ders sırada yattım! Öğretmenden skandal sözler!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:08

Kafatası 8 yerinden kırılan Mira konuştu: 3 ders sırada yattım! Öğretmenden skandal sözler!

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir ilkokulda düşerek beyin kanaması geçiren 3. sınıf öğrencisi Mira Şahin'in ifadesine SABAH ulaştı. Kafatasında 8 kırık tespit edilen küçük Mira, geçirdiği ameliyatın ardından gözlerini açtı. Pedagog eşliğinde ifade veren küçük çocuk "Bahçede düştüm ağzım kanadı, öğretmenine başımın da acıdığını söyledim. Buz getirdi, 3 ders sırada yattım" dedi.

Dilhan Dumanoğlu
Kafatası 8 yerinden kırılan Mira konuştu: 3 ders sırada yattım! Öğretmenden skandal sözler!

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Halit Fahri Ozansoy İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi Mira Şahin, iddiaya göre, önceki gün okulda düşerek beyin kanaması geçirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri tarafından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mira'nın kafatasında 8 kırık tespit edildi. Yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından Mira, yoğun bakım ünitesine alındı. Kızlarının beyin kanaması geçirmesinden okul yönetimini sorumlu tutan Mira Şahin'in ailesi şikayetçi oldu.

Kafatası 8 yerinden kırılan Mira konuştu: 3 ders sırada yattım! Öğretmenden skandal sözler!

'AĞZIM KANADI BAŞIM ACIYOR'
Küçük Mira'nın ifadesine SABAH ulaştı. Tedavi gördüğü hastanede gözlerini açan Mina, pedagog eşliğinde ifade verdi. Olayın olduğu gün okul bahçesinde düştüğünü anlatan Mira, arkadaşlarının lavaboya götürerek ağzını yıkadığını ve durumu sınıf öğretmeni B.Ö'ye söylediklerini kaydetti.

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Kafatası 8 yerinden kırılan Mira konuştu: 3 ders sırada yattım! Öğretmenden skandal sözler!

3 DERS BOYUNCA SIRADA YATMIŞ
Düştüğünde ağızının kanadığını anlatan Mira Şahin, "Öğretmenine ağzımın kanadığını ve başımın acıdığını söyledim. 'Bir şey olmaz, dinlen biraz geçer' dedi ve bana buz getirdi. 3 ders saati boyunca sırada yattım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Kafatası 8 yerinden kırılan Mira konuştu: 3 ders sırada yattım! Öğretmenden skandal sözler!

"OTUR MİRA İYİLEŞİRSİN GEÇER" DEMİŞ
Mira'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Baba Çağrı Şahin, kızının bilincinin açık olduğunu söyledi. Olayda ihmal olduğunu ileri süren baba, "Öğretmene söylendiği zaman öğretmen, 'otur Mira, iyileşirsin, geçer' demiş. Yani Mira'yla öğretmeni değil de sınıf arkadaşları ilgilenmiş. İki üç saatlik kanama mevcutmuş buraya geldiğinde. Hemen ameliyathaneye alınıp gerekli müdahale yapıldı. Büyük bir ameliyat geçirdiği için yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor." diye konuştu.

Kafatası 8 yerinden kırılan Mira konuştu: 3 ders sırada yattım! Öğretmenden skandal sözler!

MİRA'NIN İLK İSTEĞİ PİDE OLDU...
Kızının ameliyattan sonra ilk istediği şeyin pide olduğunu söyleyen Şahin, "Onu da 1-2 lokma da olsa yiyebildi.

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