Kafatası 8 yerinden kırılan Mira konuştu: 3 ders sırada yattım! Öğretmenden skandal sözler!

"OTUR MİRA İYİLEŞİRSİN GEÇER" DEMİŞ

Mira'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Baba Çağrı Şahin, kızının bilincinin açık olduğunu söyledi. Olayda ihmal olduğunu ileri süren baba, "Öğretmene söylendiği zaman öğretmen, 'otur Mira, iyileşirsin, geçer' demiş. Yani Mira'yla öğretmeni değil de sınıf arkadaşları ilgilenmiş. İki üç saatlik kanama mevcutmuş buraya geldiğinde. Hemen ameliyathaneye alınıp gerekli müdahale yapıldı. Büyük bir ameliyat geçirdiği için yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor." diye konuştu.