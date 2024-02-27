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Kafatası 8 yerinden kırılan Mira konuştu: 3 ders sırada yattım! Öğretmenden skandal sözler!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
15:08
Kafatası 8 yerinden kırılan Mira konuştu: 3 ders sırada yattım! Öğretmenden skandal sözler!
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir ilkokulda düşerek beyin kanaması geçiren 3. sınıf öğrencisi Mira Şahin'in ifadesine SABAH ulaştı. Kafatasında 8 kırık tespit edilen küçük Mira, geçirdiği ameliyatın ardından gözlerini açtı. Pedagog eşliğinde ifade veren küçük çocuk "Bahçede düştüm ağzım kanadı, öğretmenine başımın da acıdığını söyledim. Buz getirdi, 3 ders sırada yattım" dedi.