Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Gaziantep ve Adana'da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandillli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem verileri

Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:07

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Gaziantep ve Adana'da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandillli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem verileri

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Kahramanmaraş Göksun merkezli bir deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan bölge halkı az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 14 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Türkiye genelinde fay hattı üzerinde yaşanan hareketlilik takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri…