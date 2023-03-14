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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Gaziantep ve Adana'da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandillli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem verileri
Giriş Tarihi: 14.03.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 11:07

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Gaziantep ve Adana'da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandillli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem verileri

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre Kahramanmaraş Göksun merkezli bir deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi ardından paniğe kapılan bölge halkı az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. 14 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Türkiye genelinde fay hattı üzerinde yaşanan hareketlilik takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Gaziantep ve Adana’da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandillli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem verileri

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi ile duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilerin ardından Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. Asrın felaketinin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken Kahramanmaraş Göksun merkezli deprem bölge halkını korkuttu. İşte, 14 Mart 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve büyüklüğü...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Gaziantep ve Adana’da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandillli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem verileri

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Kahramanmaraş il Göksun ilçesinde saat 09.47'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen deprem çevre illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Gaziantep ve Adana’da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandillli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem verileri

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-03-14

Saat:09:47:34 TSİ

Enlem:38.135 N

Boylam:36.976 E

Derinlik:7 km

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Gaziantep ve Adana’da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandillli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem verileri

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! Gaziantep ve Adana’da hissedildi! 14 Mart AFAD ve Kandillli son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem verileri

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