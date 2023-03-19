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Giriş Tarihi: 19.03.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 16:35

SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Malatya, Adıyaman, Osmaniye'de de hissedildi! 19 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Malatya, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Kahramanmaraş deprem haberi detayları ve 19 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Malatya, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 19 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saatler 15:54'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedilen deprem, çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Kahramanmaraş depremi detayları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, Son dakika Kahramanmaraş depremi ve 19 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi.

SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Malatya, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 19 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KAHRAMANMARAŞ'TA ŞİDDETLİ DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen verilere göre, Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde saat 15.54'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 7.05 kilometre olan deprem, çevre illerden de hissedildi.

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SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Malatya, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 19 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih:2023-03-19

Saat:15:54:25 TSİ

Enlem:38.008 N

Boylam:36.47 E

Derinlik:7.05 km

SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Malatya, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 19 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Malatya, Adıyaman, Osmaniye’de de hissedildi! 19 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

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