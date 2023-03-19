Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREM: Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Malatya, Adıyaman, Osmaniye'de de hissedildi! 19 Mart AFAD Kandilli son depremler listesi

Giriş Tarihi: 19.03.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 16:35

Son dakika deprem haberi... AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Malatya, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Derinliği 7.05 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika Kahramanmaraş deprem haberi detayları ve 19 Mart 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...