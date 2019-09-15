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  • Kainatın en güzel kadınları belli oldu! Listeye Türkler damga vurdu

en belli oldu! damga vurdu

Kainatın en güzel kadınları listesi yayınlandı. Listeye Türkler damgasını vurdu. Açıklanan listede 5 Türk kadını da yerini aldı... Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Dünyanın En Güzel Kadınları'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi.

Giriş Tarihi: 15.09.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 00:07
Kainatın en güzel kadınları belli oldu! Listeye Türkler damga vurdu

İşte en ...

Kainatın en güzel kadınları belli oldu! Listeye Türkler damga vurdu

Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın geçtiğimiz hafta ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Chloe Grace Moretz'ın yer aldığı Dünyanın En listesi açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Beauty World'ün açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Peki Türk güzeller ve Chloe Grace Moretz kaçıncı sırada.

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Kainatın en güzel kadınları belli oldu! Listeye Türkler damga vurdu

99-Keira Knightley

Kainatın en güzel kadınları belli oldu! Listeye Türkler damga vurdu


98- Doutzen Kroes.

Kainatın en güzel kadınları belli oldu! Listeye Türkler damga vurdu


97- Lily Collins.

Kainatın en güzel kadınları belli oldu! Listeye Türkler damga vurdu

96- Mila Kunis

Kainatın en güzel kadınları belli oldu! Listeye Türkler damga vurdu


95- Bella Thorne.

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