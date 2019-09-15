Kainatın en güzel kadınları belli oldu! Listeye Türkler damga vurdu

Kainatın en güzel kadınları listesi yayınlandı. Listeye Türkler damgasını vurdu. Açıklanan listede 5 Türk kadını da yerini aldı... Dünyanın En Güzel Kadınları listesini açıklayan Top Beauty World, magazin dünyasının dikkatlerini üzerine çekti. ABD merkezli internet sitesinin açıkladığı Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde 5 de Türk bulunuyor. Dünyanın En Güzel Kadınları'nda yer alan Türk güzeller sosyal medyayı sallarken, bu isimlerin hayranları ise sosyal medyayı salladı. İşte aralarında 5 Türk güzelin de bulunduğu Dünyanın En Güzel Kadınları listesi.