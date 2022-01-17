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Haberler Yaşam Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak ATV tv yayın akışı
Giriş Tarihi: 17.01.2022 13:38 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 13:38

Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak ATV tv yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kalp Yarası yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı dizide Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur. Yaşanan şaşırtıcı gelişmelerin ardından dizinin takipçileri yeni bölümü beklerken Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölümde neler olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman ve yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak ATV tv yayın akışı

Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak ATV tv yayın akışı

Kalp Yarası yeni bölüm için geri sayım başladı. Geçen hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyen dizinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin başrol oyuncu koronavirüse yakalanmış ve yeni bölüm yerine film izleyiciyle buluşmuştu. Bu hafta Kalp Yarası'nın yeni bölümünü bekleyenler için detaylar belli oldu. Buna göre; Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak ATV tv yayın akışı

Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak ATV tv yayın akışı

KALP YARASI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kalp Yarası yeni bölüm izleyicisiyle bu akşam bulunacak. Pazartesi günleri takipçileriyle buluşan dizi yeni bölümü 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ekrana taşınması bekleniyor. Proje kaldığı yerden takipçileriyle buluşmaya devam edecek.

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Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak ATV tv yayın akışı

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur.

Babasının ani ölümüyle sarsılan Ferit kendine gelmeye çalışırken, hiç beklemediği bir detay onu başka sorulara götürür.

Ayşe ise Şahin ve Mirza'nın amacını sonunda öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Hande ve Yaman, geçmişin intikamını Sancakzadeler'den acı bir şekilde alırken, Ayşe ve Ferit'e nasıl bir sürpriz yapacaktır?

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