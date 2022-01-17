Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak ATV tv yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kalp Yarası yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı dizide Adnan'ın ölümüyle yasa boğulan Sancakzade ailesine Yaman ve Hande'nin yaptığı sürpriz, konakta tüm dengelerin değişmesine neden olur. Yaşanan şaşırtıcı gelişmelerin ardından dizinin takipçileri yeni bölümü beklerken Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölümde neler olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki Kalp Yarası bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman ve yeni bölümde neler olacak? 17 Ocak ATV tv yayın akışı