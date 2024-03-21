Emekli promosyonu tutarında yeni hesap: 12 bin TL’ye varıyor! 2024 Mart ayı emekli promosyon kampanyaları

AKBANK
SGK emekli maaşını taşıyana 12.500TL'ye varan ödül fırsatı 10.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatı sunuluyor.
|Maaş Tutar Aralığı
|SGK Promosyon Tutarı
|Ek Promosyon Tutarı
|Toplam promosyon tutarı
|0 - 3.499 TL
|3.000 TL
|3.000 TL
|6.000 TL
|3.500 TL - 7.499TL
|3.500 TL
|3.500 TL
|7.000 TL
|7.500 TL - 9.999
|4.500 TL
|4.500 TL
|9.000 TL
|10.000 TL ve üzeri
|5.000 TL
|5.000 TL
|10.000 TL