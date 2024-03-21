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Haberler Yaşam Emekli promosyonu tutarında yeni hesap: 12 bin TL'ye varıyor! 2024 Mart ayı emekli promosyon kampanyaları
Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:29

Emekli promosyonu tutarında yeni hesap: 12 bin TL'ye varıyor! 2024 Mart ayı emekli promosyon kampanyaları

Başkan Erdoğan tarafından Kayseri'de konuşma yaptığı sırada kamu bankalarında emekli promosyonu miktrarının değiştiğini açıkladı. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini almayı bekleyen milyonlar emekli, banka promosyonları tablosuna odaklandı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank promosyonları 12 bin TL'ye ulaştı! İşte, 2024 Mart ayı emekli promosyon kampanyaları...

Emekli promosyonu tutarında yeni hesap: 12 bin TL’ye varıyor! 2024 Mart ayı emekli promosyon kampanyaları

En yüksek emekli promosyonu araştırmasına giren SSK ve BAĞKUR emeklisi bankaları takip ederken oldukça önemli bir açıklama geldi. Başkan Erdoğan, kamu bankalarında oranın değişeceğini aktardığı konuşmasında diğer bankaların bu rakamın altında kalmayacağını söyleyerek mesaj verdi. İşte, 2024 Mart emekli promosyon tutarları...

Emekli promosyonu tutarında yeni hesap: 12 bin TL’ye varıyor! 2024 Mart ayı emekli promosyon kampanyaları

KAMU BANKALARINDA EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ!

Kayseri'de konuşma yapan Başkan Erdoğan; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalardan oluşan kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin değişeceğini aktardı.

Buna göre kamu bankaları emekli promosyonunu 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Başkan Erdoğan "Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum" açıklamasını yaparak bankalara çağrıda bulundu.

İşte, 2024 Mart ayı banka banka emekli promosyon kampanyaları:

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Emekli promosyonu tutarında yeni hesap: 12 bin TL’ye varıyor! 2024 Mart ayı emekli promosyon kampanyaları

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

Emekli maaşı taşıma işlemleri ile değerlendirilen banka promosyonları yenilendi. Mart ayı itibarıyla yeni avantaj çalışmalarına imza atan bankalar emekli promosyonu için adeta yarışa girdi.

İşte, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve diğer bankaların promosyon ödemeleri...

Emekli promosyonu tutarında yeni hesap: 12 bin TL’ye varıyor! 2024 Mart ayı emekli promosyon kampanyaları

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilerere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır

Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabiliyor.

Öte yandan maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı kazanıyor.

Mobil'den müşteri olup, emekli maaş taşıma talimatını Garanti BBVA Mobil üzerinden veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına 1.500 TL ek bonus kazanma fırsatı da kampanyalar arasında.

Emekli promosyonu tutarında yeni hesap: 12 bin TL’ye varıyor! 2024 Mart ayı emekli promosyon kampanyaları

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana 12.500TL'ye varan ödül fırsatı 10.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatı sunuluyor.

Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
0 - 3.499 TL 3.000 TL 3.000 TL 6.000 TL
3.500 TL - 7.499TL 3.500 TL 3.500 TL 7.000 TL
7.500 TL - 9.999 4.500 TL 4.500 TL 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri 5.000 TL 5.000 TL 10.000 TL
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