Emekli promosyonu tutarında yeni hesap: 12 bin TL’ye varıyor! 2024 Mart ayı emekli promosyon kampanyaları

KAMU BANKALARINDA EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ!

Kayseri'de konuşma yapan Başkan Erdoğan; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalardan oluşan kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin değişeceğini aktardı.

Buna göre kamu bankaları emekli promosyonunu 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Başkan Erdoğan "Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum" açıklamasını yaparak bankalara çağrıda bulundu.

İşte, 2024 Mart ayı banka banka emekli promosyon kampanyaları: