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Haberler Yaşam Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam görüşmeleri sürüyor!
Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 09:43

Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam görüşmeleri sürüyor!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; hükümet kamu işçisi için toplu sözleşme zam teklifini yeniledi. Bu gelişmeyle beraber ise gözler "Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Konuyla ilgili görüşmeler sürerken dün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi. Peki, Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam görüşmeleri sürüyor!

Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için son dakika gelişmelerini yakından takip ediyordu. Gelen son dakika haberine göre; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi. Bu gelişmeyle beraber ise "Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sonuçlanır, zam oranı ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kamu işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ve detaylar.

Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam görüşmeleri sürüyor!

KAMU İŞÇİLERİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN SONUÇLANIR, ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kamu işçileri, Toplu İş Sözleşmesi zammı için yeni gelişmelere odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi yenilendi. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 ay ve taban maaş teklifinin yükseldiğini duyurdu.

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Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam görüşmeleri sürüyor!

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam görüşmeleri sürüyor!

HÜKÜMETİN KAMU İŞÇİSİ 1. ZAM TEKLİFİ

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçisine zam teklfini açıkladı. Buna göre hükümet ilk 6 ay için yuzde 30 zam, taban aylık olarak ise 11 bin 500 lira önerdi.

Bu teklif hükümetin birinci kamu işçisi zammı teklifi oldu. TÜRK-İş hükümetin yeni zam teklifini duyurdu.

Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam görüşmeleri sürüyor!

KAMU İŞÇİŞİ ZAMMI İÇİN YENİ TEKLİF BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi.

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