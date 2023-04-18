Haberler Yaşam Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam görüşmeleri sürüyor!

Giriş Tarihi: 18.04.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 09:43

Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? Kamu işçileri toplu sözleşme zam görüşmeleri sürüyor!

Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre; hükümet kamu işçisi için toplu sözleşme zam teklifini yeniledi. Bu gelişmeyle beraber ise gözler "Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Konuyla ilgili görüşmeler sürerken dün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira tavan ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu bildirdi. Peki, Kamu işçileri toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm bu detaylar.