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Kamyonetinde ölü bulunmuştu! Cinayeti eşi itiraf etti: İzmir'de kan donduran olay
Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
13:30
Kamyonetinde ölü bulunmuştu! Cinayeti eşi itiraf etti: İzmir'de kan donduran olay
İzmir'de, kamyonetinde, başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Mehmet Akgül (49), kaldırıldığı hastanede öldü. Olayı itiraf eden eşi A.A. (42) ile onun ilişki yaşadığı, cinayeti planladığı öne sürülen Rojhat Kızılban (35) ve 500 bin TL'ye anlaştığı tetikçi Gültekin Uslu (45) gözaltına alındı. Şüpheliler Kızılban ve Uslu tutuklandı, A.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.