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Haberler Yaşam Kamyonetinde ölü bulunmuştu! Cinayeti eşi itiraf etti: İzmir'de kan donduran olay
Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 13:30

Kamyonetinde ölü bulunmuştu! Cinayeti eşi itiraf etti: İzmir'de kan donduran olay

İzmir'de, kamyonetinde, başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Mehmet Akgül (49), kaldırıldığı hastanede öldü. Olayı itiraf eden eşi A.A. (42) ile onun ilişki yaşadığı, cinayeti planladığı öne sürülen Rojhat Kızılban (35) ve 500 bin TL'ye anlaştığı tetikçi Gültekin Uslu (45) gözaltına alındı. Şüpheliler Kızılban ve Uslu tutuklandı, A.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
Kamyonetinde ölü bulunmuştu! Cinayeti eşi itiraf etti: İzmir’de kan donduran olay

Olay, 10 Nisan'da, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 7610 Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında, bayram namazı için camiye giden kişi, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan, evli, 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü, kendisine ait kamyonetin direksiyonu başında, kanlar içinde ve hareketsiz halde görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kamyonetinde ölü bulunmuştu! Cinayeti eşi itiraf etti: İzmir’de kan donduran olay

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan Mehmet Akgül, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akgül'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün öğle vakti İzmir'de toprağa verildi.

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Kamyonetinde ölü bulunmuştu! Cinayeti eşi itiraf etti: İzmir’de kan donduran olay

ŞÜPHELİLER, 30'U AŞKIN KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Bürosu ekipleri de dedektiflere destek verdi.

Kamyonetinde ölü bulunmuştu! Cinayeti eşi itiraf etti: İzmir’de kan donduran olay

Polis ekipleri, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Ancak kamyonetinin park halinde olduğu yeri gören herhangi bir güvenlik kamerası bulunamadı.

Kamyonetinde ölü bulunmuştu! Cinayeti eşi itiraf etti: İzmir’de kan donduran olay

Ekipler, geniş alanda kamera çalışması yaptı. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntüleri tek tek izlendi. İlk olarak Mehmet Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşılıp 2 şüpheli gözaltına alındı.

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