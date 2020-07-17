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Kamyonun kopan tekerleği bir can aldı

'in Edremit ilçesinde kamyonun tekerleği seyir halindeyken koptu ve karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. sürücüsü gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.07.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 19:33
Kamyonun kopan tekerleği bir can aldı

Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 10 H 9617 plakalı kamyonun Koca Seyit Havaalanı istikametinden Burhaniye ilçesi istikametine seyir halinde iken sol arka tekeri jant ile birlikte yerinden çıktı.

Kamyonun kopan tekerleği bir can aldı

Fırlayan bölünmüş yolun karşı yönünde Edremit istikametine seyreden B.I. yönetimindeki 10 LH 028 plakalı otomobilin ön kısmına çarptı.

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Kamyonun kopan tekerleği bir can aldı

10 LH 028 plakalı aracın üzerinden geçen başıboş tekerleği arkasında aynı yönde seyreden B.K. yönetimindeki 54 B 3799 plakalı otomobilin ön cam ve tavan kısımlarına çarptı.

Kamyonun kopan tekerleği bir can aldı

Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta konserve kutusu gibi açıldı. Kopan tekerleğin çarptığı otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlüt Çobanoğlu (66) çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyonun kopan tekerleği bir can aldı

Kazada otomobil sürücüleri B.I., B.K. ve iki araçta yolcu olarak bulunan Z.N.I., Y.Z.I. ve Ş.Ç. yaralandı.

Kamyonun kopan tekerleği bir can aldı

Yaralılar 112 ambulansları ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonun kopan tekerleği bir can aldı

sürücüsü H.A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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