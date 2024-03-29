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Kan donduran itiraf: Yanan işyerinden çıkan cesedin sırrı çözüldü!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
10:40
Kan donduran itiraf: Yanan işyerinden çıkan cesedin sırrı çözüldü!
İstanbul Bahçelievler'de yanan iş yeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bayraktar'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra işyerini ateşe veren şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelinin cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.