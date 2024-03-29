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Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:40

Kan donduran itiraf: Yanan işyerinden çıkan cesedin sırrı çözüldü!

İstanbul Bahçelievler'de yanan iş yeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış şekilde bulunan cesedin Mustafa Bayraktar'a ait olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Bayraktar'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra işyerini ateşe veren şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelinin cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Kan donduran itiraf: Yanan işyerinden çıkan cesedin sırrı çözüldü!

Olay, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesinde saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

Kan donduran itiraf: Yanan işyerinden çıkan cesedin sırrı çözüldü!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler ancak bir kişinin cesedini fark etti.

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Kan donduran itiraf: Yanan işyerinden çıkan cesedin sırrı çözüldü!

Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kan donduran itiraf: Yanan işyerinden çıkan cesedin sırrı çözüldü!

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cesedin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar'a ait olduğu belirlendi.

Kan donduran itiraf: Yanan işyerinden çıkan cesedin sırrı çözüldü!

Bayraktar'ın önce bıçaklandığı ardından elleri bağlandıktan sonra iş yerinin ateşe verilmiş olacağını değerlendiren Cinayet Büro Dedektifleri incelenen kamera görüntülerinin ardından bir şüpheliyi tespit etti.

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