Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kandil ne zaman? 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2023 06:19 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 06:19

Kandil ne zaman? 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. Gecesinde Berat Kandili idrak ediliyor. Bu kıymetli gecenin feyzinden faydalanmak, bu vesileyle Yüce Allah'ın rızasını kazanmak isteyen vatandaşlar bu geceyi ibadetle geçirecek. Bu mübarek günün tarihine ilişkin Kandil ne zaman, bugün kandil mi gibi sorular yanıt arıyor. Bununla birlikte, bu dini gecelerin sıralamasını bilmeyenler bugün ne kandili sorusuyla bu mübarek gecenin ismini araştırıyor. Peki, 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek? İşte yanıtı!

Kandil ne zaman? 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek?

Ramazan ayından önceki son kandil gecesi olan Berat Kandili için hazırlıklar başladı. Dualarla ve ibadetlerle geçirilecek olan bu mübarek gün ve gece için "Kandil ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. Berat Kandili için oruç tutmaya hazırlananlar sahura kalkacağı günü netleştirmek için Berat Kandili ne zaman, bugün ne kandili, yarın kandil mi gibi sorularla araştırma yapıyor. Peki 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı? İşte yanıtı!

Kandil ne zaman? 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek?

2023 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek Berat Kandili ayın 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece olarak ifade ediliyor.

Bu yıl Berat Gecesi 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kandil ne zaman? 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek?

BERAT KANDİLİ NEDEN ÖNEMLİ?

Berat Kandili nedir sorusuna yanıt olarak; Berat, kelime olarak "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına taşır. Ramazan ayının habercisi olarak adlandırılan Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilecek.

Kandil ne zaman? 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek?

Berat gecesinin önemine dair olarak bir hadise göre, Hz. Peygamber "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

Kandil ne zaman? 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek?

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmıştır. Bu mühim gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu anlamlı gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

SON DAKİKA