Haberler Yaşam Kandil ne zaman? 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek?

Giriş Tarihi: 05.03.2023 06:19 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 06:19

Kandil ne zaman? 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. Gecesinde Berat Kandili idrak ediliyor. Bu kıymetli gecenin feyzinden faydalanmak, bu vesileyle Yüce Allah'ın rızasını kazanmak isteyen vatandaşlar bu geceyi ibadetle geçirecek. Bu mübarek günün tarihine ilişkin Kandil ne zaman, bugün kandil mi gibi sorular yanıt arıyor. Bununla birlikte, bu dini gecelerin sıralamasını bilmeyenler bugün ne kandili sorusuyla bu mübarek gecenin ismini araştırıyor. Peki, 2023 Diyanet takvimine göre Berat Kandili ne zaman, bugün mü, yarın mı idrak edilecek? İşte yanıtı!