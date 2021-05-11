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Haberler Yaşam Kangal bitkin halde bulundu! Röntgen çekilince ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:04

bitkin halde bulundu! Röntgen çekilince ortaya çıktı

'da halsizliği nedeniyle bakımevine gönderilen köpeğin vücudunun röntgenini görenler şok oldu. Onlarca saçma bulundu köpeğin vücudundan çıktı.

Kangal bitkin halde bulundu! Röntgen çekilince ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre Bağla bölgesindeki bir sitede cinsi 5-6 yaşlarındaki bir köpek, bitkin halde bulundu.

Kangal bitkin halde bulundu! Röntgen çekilince ortaya çıktı

İştahsızlık ve kusma şikayetleri bulunan ve dışarıdan bakıldığında bir yarası görünmeyen köpek, Turgutreis Bakımevi'ne gönderildi.

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Kangal bitkin halde bulundu! Röntgen çekilince ortaya çıktı

Köpek, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Yalıkavak Terapi Veteriner Kliniğ'ine götürüldü.

Kangal bitkin halde bulundu! Röntgen çekilince ortaya çıktı

Yapılan kontrollerinde eklem hastalığı ve kan paraziti teşhis edilen köpeğe ayrıca röntgen çekildi.

Kangal bitkin halde bulundu! Röntgen çekilince ortaya çıktı

Çekilen röntgen sonucunda köpeğin vücudunda onlarca saçma ile yaşadığı ortaya çıktı.

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