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Kanser hastası anne, o sözlerle yürekleri dağladı: "Son isteğim..."
Giriş Tarihi: 03.02.2023 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
09:01
Kanser hastası anne, o sözlerle yürekleri dağladı: "Son isteğim..."
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Züleyha Karakaş (42), 2 yıl önce kocası tarafından terk edilip, meme kanserine yakalandı. Acılar içinde kıvranan annenin son isteği, biri engelli olan, devlet korumasındaki iki çocuğunun yanında olması. İşte kanser hastası annenin yürekleri dağlayan feryadı...