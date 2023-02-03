Kanser hastası anne, o sözlerle yürekleri dağladı: "Son isteğim..."

Gerek gıda gerekse manevi konularda Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Fakat geldiğimiz bugün ki nokta da çaresiz kaldık. Çünkü annenin çocuklarına, çocuklarında annesine ihtiyacı var. Kanser moral gerektiren bir hastalık ama anne çocuklarından ayrı kaldığı için hergün gözyaşı döküyor ve bu da tedavi sürecini olumsuz etkiliyor. Anne kısmı felç geçirdiği için ayağa da kalkamıyor bizim devletten ricamız bu hasreti son bulduracak bir çözüm bulunması. Anne ve çocukların birlikte bakılması için gerekli mercilerden yardım bekliyoruz."