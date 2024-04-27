Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kanser hastası kadına tecavüz etti! Sapık hemşire için karar!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 14:03

Kanser hastası kadına tecavüz etti! Sapık hemşire için karar!

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay İzmir'de yaşanmıştı. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan erkek hemşire, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İşte sapık hemşirenin cezası…

Kanser hastası kadına tecavüz etti! Sapık hemşire için karar!

Türkiye'nin konuştuğu sapık hemşire hakim karşısına çıktı… İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Kanser hastası kadına tecavüz etti! Sapık hemşire için karar!

Duruşmada söz verilen E.K, olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtip beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, iddianamede olduğu gibi sanık için toplamda 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kanser hastası kadına tecavüz etti! Sapık hemşire için karar!

SAPIK HEMŞİRE 25 YIL CEZA YEDİ!
Mahkeme heyeti, E.K'nin cinsel istismar suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde temininden ise 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere takdiri indirimle birlikte toplamda 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmasına 1 üye hakim muhalefet ederek, takdiri indirim uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Kanser hastası kadına tecavüz etti! Sapık hemşire için karar!

NE OLMUŞTU?
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla erkek hemşire E.K, 25 Mayıs 2023'te tutuklanmıştı.

Kanser hastası kadına tecavüz etti! Sapık hemşire için karar!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, hemşire E.K'nin 17 Mayıs'ta gece saatlerinde mağdura cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine, tanık ifadelerine başvurulduğu ve kamera görüntülerinin incelemeye alındığı, kayıtlarda şüphelinin baygın haldeki mağdur hastanın yanına gelerek ilaçlar verdiği ve cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğine yer verilmişti.

SON DAKİKA