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Kanser hastası kadına tecavüz etti! Sapık hemşire için karar!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
14:03
Kanser hastası kadına tecavüz etti! Sapık hemşire için karar!
Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay İzmir'de yaşanmıştı. Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan erkek hemşire, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İşte sapık hemşirenin cezası…