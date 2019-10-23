Kanyon görmek için Arizona'ya gitmeye gerek yok!
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla ve Horma Kanyonları ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. Biri "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen, diğeri ise ahşaptan yürüyüş platformuyla büyük bölümü gezilebilen iki kanyona sahip Pınarbaşı, özellikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin kanyonlarının çok özel olduğunu söyledi. İlçede iki kanyon bulunduğunu anlatan Yaşar, "Valla Kanyonu, derinliği yer yer bin 100 metreyi bulan, 'vahşi cennet' dediğimiz, içeriye girenlerin anlata anlata bitiremediği doğa harikası bir kanyon. Diğeri de Horma Kanyonu. Yaklaşık 3,5 kilometrelik, içinde yürüyüş platformu bulunan, sporcularının sık sık geçiş yapmak istediği bir kanyon." dedi.
Giriş Tarihi: 23.10.2019
12:26
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