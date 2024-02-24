Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette düğüm çözüldü! Kan donduran iddialar...

KORKUNÇ CİNAYET ADIM ADIM ÇÖZÜLDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yapılan kamera çalışmalarında şüphelinin kimliği tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte iddiaya göre iş adamını yanında uzun süredir çalışan sağ kolu olarak bilinen birisi tetikçi tutarak vurdurtmuştu. İddianın devamı ise çok daha korkunç bir hal almıştı. Ekipler iş adamının eşinin de bu olayda bir müdahalesinin olabileceğini değerlendirdi.