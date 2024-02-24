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Kapalıçarşı'yı sarsan cinayette düğüm çözüldü! Kan donduran iddialar...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
06:57
Kapalıçarşı'yı sarsan cinayette düğüm çözüldü! Kan donduran iddialar...
İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul'un Başakşehir'de lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla öldürülmesinde sır perdesi aralandı. İstanbul Cinayet Masası ekipleri, iş adamının eşi ve sağ kolu olarak bilinen bir kişinin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. İddiaya göre sağ kolu, tetikçi tutup iş adamını infaz ettirdi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.