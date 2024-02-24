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Haberler Yaşam Kapalıçarşı'yı sarsan cinayette düğüm çözüldü! Kan donduran iddialar...
Giriş Tarihi: 24.02.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 06:57

Kapalıçarşı'yı sarsan cinayette düğüm çözüldü! Kan donduran iddialar...

İstanbul Kapalıçarşı'da saat ve aksesuar ticareti yapan iş adamı Abdülkadir Altuğrul'un Başakşehir'de lüks evinin otoparkında ensesinden tek kurşunla öldürülmesinde sır perdesi aralandı. İstanbul Cinayet Masası ekipleri, iş adamının eşi ve sağ kolu olarak bilinen bir kişinin de aralarında olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. İddiaya göre sağ kolu, tetikçi tutup iş adamını infaz ettirdi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK
Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette düğüm çözüldü! Kan donduran iddialar...

Başakşehir'de 5 Ocak günü meydana gelen kan donduran olayda iş adamı Abdulkadir Altuğrul, yaşadığı lüks evinin otoparkına tam aracına bineceği sırada ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette düğüm çözüldü! Kan donduran iddialar...

Yanında ona yardım eden kapıcı ise olay anına birebir şahit oldu. Ne yapacağını bilemeyen adam hemen durumu polise bildirdi. Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ise kan donduran iddialar ortaya çıktı.

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Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette düğüm çözüldü! Kan donduran iddialar...

KORKUNÇ CİNAYET ADIM ADIM ÇÖZÜLDÜ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yapılan kamera çalışmalarında şüphelinin kimliği tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte iddiaya göre iş adamını yanında uzun süredir çalışan sağ kolu olarak bilinen birisi tetikçi tutarak vurdurtmuştu. İddianın devamı ise çok daha korkunç bir hal almıştı. Ekipler iş adamının eşinin de bu olayda bir müdahalesinin olabileceğini değerlendirdi.

Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette düğüm çözüldü! Kan donduran iddialar...

SAĞ KOLU TETİKÇİ TUTTU İDDİASI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri adeta iğne ile kuyu kazar gibi olayı adım adım götürdü. Ekipler kanlı saldırının arkasındaki isimleri tek tek tespit etti.

Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette düğüm çözüldü! Kan donduran iddialar...

İddiaya göre iş adamının sağ kolu tetikçi tutup adamı otoparkta öldürtmüştü. Bunu da iş adamın karısı ile birlikte planlamıştı.

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