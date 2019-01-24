Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kapısı açık bırakılan cipten çıkanlar şok etti

otoparkında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptığı rutin kontroller sırasında kapısının açık olduğu fark edilen lüks bir cipten çıkanlar adeta şok etti.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 24.01.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 18:34
Kapısı açık bırakılan cipten çıkanlar şok etti

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Otoparkı'nda görev yapan TAV Özel Güvenlik personeli, bugün yaptıkları rutin kontroller sırasında lüks bir cipin kapılarının kilitlenmediğini tespit etti.

Kapısı açık bırakılan cipten çıkanlar şok etti

Bunun üzerine 34 BRL 40 plakalı lüks marka beyaz bir cipi kontrol eden güvenlik görevlileri bagajda ağzı açık bir çanta buldu. Ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Çantada yapılan incelemede çok sayıda çek ile Türk Lirası ve yüksek miktarda dövizden oluşan nakit para çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kapısı açık bırakılan cipten çıkanlar şok etti

Yapılan sayımda, 2 milyon 740 bin Lira değerinde çek, 34 bin 925 Türk Lirası, 5 bin 915 dolar, 25 Euro ve 866 Moldova Leyi çıktı. Ayrıca tutanakta bir adet pasaport, 2 adet güneş gözlüğü, araç ruhsatı da kayıp altına alındı.

Kapısı açık bırakılan cipten çıkanlar şok etti

Araç sahibinin bulunması için harekete geçen görevliler, önce terminal içerisinde anons yaptırdı.

Kapısı açık bırakılan cipten çıkanlar şok etti

Ancak sonuç vermemesi üzerine çanta ve içindekiler tutanak altına alındıktan sonra Ofisine teslim edildi. Görevliler aracın camına da konuya ilişkin bir not bıraktı.

Kapısı açık bırakılan cipten çıkanlar şok etti

Öte yandan polisin, yaptığı incelemede araç sahibinin B.N olduğu tespit edildi. Henüz ulaşılamayan B.N.'nin aracını otoparka bıraktıktan sonra kilitlemeyi unuttuğu şeklinde değerlendiriliyor.

Kapısı açık bırakılan cipten çıkanlar şok etti
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN