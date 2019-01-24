Bunun üzerine 34 BRL 40 plakalı lüks marka beyaz bir cipi kontrol eden güvenlik görevlileri bagajda ağzı açık bir çanta buldu. Ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Çantada yapılan incelemede çok sayıda çek ile Türk Lirası ve yüksek miktarda dövizden oluşan nakit para çıktı.