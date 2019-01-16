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altında mahsur kalan köpekleri kurtardı

Giriş Tarihi: 16.01.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 14:56
Kar altında mahsur kalan köpekleri AKUT kurtardı

Ankara Elmadağ'da yoğun yağışı nedeniyle mahsur kalan sokak hayvanları, Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve bir hayvanseverin yoğun çabası sonucu telef olmaktan kurtarıldı.

Kar altında mahsur kalan köpekleri AKUT kurtardı

Elmadağ'da etkili olan yağışı ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, dağın zirvesine yakın bir bölgede mahsur kalan hayvanların kurtarılması için ekibi çalışma başlattı.

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Kar altında mahsur kalan köpekleri AKUT kurtardı

Tipi nedeniyle araçlarla yolun bir kısmını giden ekip, daha sonra hayvanların bulunduğu yere kadar bir buçuk saat yürüdü.

Kar altında mahsur kalan köpekleri AKUT kurtardı

Kendilerine bir hayvansever tarafından altında mahsur kalan köpeklerin olduğu yönünde bir ihbar geldiğini belirten operasyon sorumlusu Mahir Yatağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbarın ardından hazırlanarak yola çıktıklarını söyledi.

Kar altında mahsur kalan köpekleri AKUT kurtardı

"Açlıktan ve soğuktan telef olan hayvanlar var"

Durumu haber veren hayvansever Faruk Açık ile yola çıktıklarını ifade eden Yatağan, "Gönüllü arkadaşımızı da alarak, Elmadağ'a geldik. Ciddi bir tipi var.

Kar altında mahsur kalan köpekleri AKUT kurtardı

Büyükşehir Belediyesine ait dozerler yolları açıyorlar ama tipiden dolayı hemen kapanıyor. O yüzden bizler de çalışmalarımıza hemen başladık. Köylülerden öğrendiğimiz kadarıyla açlıktan ve soğuktan telef olan hayvanlar var.

Kar altında mahsur kalan köpekleri AKUT kurtardı

Araçlarla gidebildiğimiz kadar ilerledik. Daha sonra mamaları alarak belirli istikametlere yürüyerek dört noktada hayvanlar için mama bıraktık." diye konuştu.

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