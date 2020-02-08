Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı! Düzce'de kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı! Düzce'de kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da uzun bir aradan sonra kar yağışı başladı. Marmara'da etkili olmaya başlayan kar yağışı diğer illeri de olumsuz etkiledi. Düzce'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda kaldı. Vatandaşlar, kara saplanan araçları iterek rampadan çıkarmaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 08.02.2020
11:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020
11:58
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ