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  • Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı! Düzce'de kar yağışı etkili oldu

Marmara'da etkili olmaya başladı! 'de kar yağışı etkili oldu

'da uzun bir aradan sonra başladı. Marmara'da etkili olmaya başlayan kar yağışı diğer illeri de olumsuz etkiledi. 'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda kaldı. Vatandaşlar, kara saplanan araçları iterek rampadan çıkarmaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 08.02.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 11:58
Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı! Düzce'de kar yağışı etkili oldu

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYE ULAŞTI

'de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar kalınlığı şehir merkezinde yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı! Düzce'de kar yağışı etkili oldu

SÜRÜCÜLER RAMPA ÇIKMAKTA ZORLANDI

Kalıcı Konutlar bölgesinde yolların karla kaplanması nedeniyle sürücüler araçlarıyla rampalardan çıkmakta zorlandı.

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Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı! Düzce'de kar yağışı etkili oldu

Kimi araçlar kar nedeniyle kayarken, kimi ise kara saplandı. Araçlar, vatandaşlar tarafından itilerek rampalardan çıkarılmaya çalışılırken, Belediye ekipleri ise karla kaplanan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı

Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı! Düzce'de kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı! Düzce'de kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı! Düzce'de kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı Marmara'da etkili olmaya başladı! Düzce'de kar yağışı etkili oldu
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