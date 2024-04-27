Kara Ağaç Destanı 10. bölüm fragmanı izle | Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı TRT 1 ile yayında!

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir.