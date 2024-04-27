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Kara Ağaç Destanı 10. bölüm fragmanı izle | Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı TRT 1 ile yayında!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
06:12
Kara Ağaç Destanı 10. bölüm fragmanı izle | Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı TRT 1 ile yayında!
Kara Ağaç Destanı. 9. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümü için "Kara Ağaç Destanı fragman izle" araştırması yapılıyor. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, ve Merih Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide yeni bölümde olacaklar merak konusu. Ayten'in yaptığı son hamle Sultan'ın hayatını alt üst eder. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Ağaç Destanı 10.bölüm fragman izle