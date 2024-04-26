Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm yayında | Kara Ağaç Destanı TRT1 ile canlı izle

Kara Ağaç Destanı yeni bölümüyle gündemde. TRT1 ekranlarında her Cuma ekrana gelen dizi için canlı izle araştırmaları başladı. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Yeni bölümüyle Kara Ağaç Destanı canlı izle