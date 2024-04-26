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Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm yayında | Kara Ağaç Destanı TRT1 ile canlı izle
Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
21:23
Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm yayında | Kara Ağaç Destanı TRT1 ile canlı izle
Kara Ağaç Destanı her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 9. bölümüyle ekranlara gelecek dizinin yeni bölümü için "Kara Ağaç Destanı canlı izle araştırması yapılıyor." Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, ve Merih Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide bu hafta olacaklar merak konusu. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla kurduğu hayallerini tek başına yürütmeye karar verir. Ayten'in yaptığı son hamle Sultan'ın hayatını alt üst eder. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kara Ağaç Destanı yeni bölüm canlı izle ekranı