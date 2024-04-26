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Haberler Yaşam Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm yayında | Kara Ağaç Destanı TRT1 ile canlı izle
Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 21:23

Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm yayında | Kara Ağaç Destanı TRT1 ile canlı izle

Kara Ağaç Destanı her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 9. bölümüyle ekranlara gelecek dizinin yeni bölümü için "Kara Ağaç Destanı canlı izle araştırması yapılıyor." Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, ve Merih Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide bu hafta olacaklar merak konusu. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla kurduğu hayallerini tek başına yürütmeye karar verir. Ayten'in yaptığı son hamle Sultan'ın hayatını alt üst eder. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kara Ağaç Destanı yeni bölüm canlı izle ekranı

Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm yayında | Kara Ağaç Destanı TRT1 ile canlı izle

Kara Ağaç Destanı yeni bölümüyle gündemde. TRT1 ekranlarında her Cuma ekrana gelen dizi için canlı izle araştırmaları başladı. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Yeni bölümüyle Kara Ağaç Destanı canlı izle

Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm yayında | Kara Ağaç Destanı TRT1 ile canlı izle

KARA AĞAÇ DESTANI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Kara Ağaç Destanı dizisi 26 Nisan Cuma günkü bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm yayında | Kara Ağaç Destanı TRT1 ile canlı izle

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir.

Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm yayında | Kara Ağaç Destanı TRT1 ile canlı izle

Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir?

Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm yayında | Kara Ağaç Destanı TRT1 ile canlı izle

Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

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