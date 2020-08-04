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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma başvuru tarihleri belli oldu mu? MSB 2020 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından özellikle Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde yapılacak uzman erbaş alımları için meraklı bekleyiş sürüyor. Pandemi sürecinde MSB bünyesinde faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu duraklatıldı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile JGK bünyesinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek isteyen binlerce genç gözünü MSB'den gelecek duyuruya çevirdi. Peki, MSB 2020 duyurusu ne zaman yapılacak, başvuru şartları belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 04.08.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 09:25
MSB 2020 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

MSB 2020 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

MSB tarafından yapılan personel alımları büyük ilgi görürken 2020 yılı için gerçekleştirilecek uzman erbaş alımları için meraklı bekleyiş sürüyor. Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma bünyesinde istihdam edilmek ve MSB uzman erbaş olarak iş hayatını sürdürmek isteyen gençler için ilanın yayımlanmasını bekliyor. Söz konusu ilanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer detaylar belli olmuş olacak. Peki, MSB uzman erbaş 2020 personel alımı için ilan ne zaman yayımlanır? Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

BU YIL MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar, söz konusu kurumun yapacağı duyuruyu bekliyor. Henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmese de beklentiler son günlerde arttı…

MSB 2020 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

MSB 2020 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan uzman erbaş alımlarında başvuru şartları şöyle olmuştu;

T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak

Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

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MSB 2020 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

MSB 2020 uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma uzman erbaş alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?
2020 yılı Erbaş alımlarının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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