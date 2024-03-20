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Giriş Tarihi: 20.03.2024 20:48 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 20:48

Kara kış geri dönüyor! Mart kapıdan baktıracak! İşte İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar tatil planları yapmaya, Akdeniz ve Ege'de denize girilmeye başlamıştı ki kış yeniden geldi. Son birkaç haftadır artan sıcaklıklar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Bugün itibarıyla tüm ülkede yağış ve soğuk hava etkili oldu. Soğuklar ve yağış artarak devam edecek.İşte, Meteoroloji tahminleri

Kara kış geri dönüyor! Mart kapıdan baktıracak! İşte İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

Bugün tüm ülke genelinde vatandaşlar dondurucu soğuklara uyandı. Havaya, suya ve toprağa düşen cemreden sonra baharın gelişi kutlanırken tüm yurtta kış günlerine geri dönüldü. Kaldırılan kışlıklar yerinden çıkartıldı. Mart ayının böyle devam edileceği ön görüldü.

Kara kış geri dönüyor! Mart kapıdan baktıracak! İşte İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

Meteoroloji yeni haritayı yayımladı ve bir de uyarıda bulundu. Soğuk hava dalgası artıyor ve birçok kentte başlayan kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek.

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Kara kış geri dönüyor! Mart kapıdan baktıracak! İşte İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak olarak görülecek yağışların, iç kesimlerde önceleri yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kara kış geri dönüyor! Mart kapıdan baktıracak! İşte İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu ile Orta Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzeybatı ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyılarında kuzey, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kara kış geri dönüyor! Mart kapıdan baktıracak! İşte İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatleri ile yarın (Perşembe) akşam saatleri arasında Osmaniye il geneli ile Adana'nın güney ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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