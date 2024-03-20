Haberler
Yaşam
Kara kış geri dönüyor! Mart kapıdan baktıracak! İşte İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı
Giriş Tarihi: 20.03.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
20:48
Kara kış geri dönüyor! Mart kapıdan baktıracak! İşte İstanbul, Ankara, İzmir için uyarı
Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar tatil planları yapmaya, Akdeniz ve Ege'de denize girilmeye başlamıştı ki kış yeniden geldi. Son birkaç haftadır artan sıcaklıklar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Bugün itibarıyla tüm ülkede yağış ve soğuk hava etkili oldu. Soğuklar ve yağış artarak devam edecek.İşte, Meteoroloji tahminleri