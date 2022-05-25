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Haberler Yaşam Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Kara Tahta yeni ve son bölüm kesintisiz izle
Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 20:42

Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Kara Tahta yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Trt1 ekranlarının henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle ekranı ile gündeme geliyor. Dizide bu hafta; Irmak gözünü açtığında sadece Atlas'ın yanında olduğunu görür. Cafer ise Bekir'i yaralı halde görünce sevinir ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Bekir, bundan sonra yakın çevresinden daha sık zarar göreceğe benzer. Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 25 Mayıs 2022 Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle seçeneği ve yapıma dair detaylar...

Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Kara Tahta yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Yolları yıllar sonra tekrar kesişen iki aşığın yaşadıklarını konu alan TRT1 dizisi Kara Tahta 7. Yeni bölüm ile bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin bu hafta yayınlanan bölümünde; Irmak'ın hastaneden çıkar çıkmaz fırına dönmesi Bekir ve Münevver'i çileden çıkarır. Artık iki ayrı düşman safında yer alan Bekir ve Münevver'e rağmen Irmak ve Atlas arasındaki aşk büyüyerek devam eder. Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle ekranı araştırmaları da akşam saatleriyle hız kazandı. İşte TRT1 ile Kara Tahta son bölüm izle linki...

Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Kara Tahta yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Dizinin bu akşamki bölümünü aşağıdaki linke giderek izleyebilirsiniz...

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-tahta

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Irmak gözünü açtığında sadece Atlas'ın yanında olduğunu görür. Cafer ise Bekir'i yaralı halde görünce sevinir ancak bu mutluluğu uzun sürmez.

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Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Kara Tahta yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Bekir, bundan sonra yakın çevresinden daha sık zarar göreceğe benzer. Irmak'ın hastaneden çıkar çıkmaz fırına dönmesi Bekir ve Münevver'i çileden çıkarır. Artık iki ayrı düşman safında yer alan Bekir ve Münevver'e rağmen Irmak ve Atlas arasındaki aşk büyüyerek devam eder.

Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Kara Tahta yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Gözünü hırs bürüyen Bekir, yanlış hamleler yapmaya başlar. En yakını olan kişinin Atlas'ın tarafına geçmesi sadece bir yanlışının sonucudur. Bekir gözünün önünde yaşanan Irmak ve Atlas aşkına daha fazla dayanamaz. İçindeki büyük hırs ve yenilgi gözünü kırpmadan Atlas'ı gölün ortasında ölüme iten Bekir'e dönüşmesine sebep olur.

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