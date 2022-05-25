Haberler Yaşam Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Kara Tahta yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Giriş Tarihi: 25.05.2022 20:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 20:42

Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle! TRT1 ile Kara Tahta yeni ve son bölüm kesintisiz izle

Trt1 ekranlarının henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle ekranı ile gündeme geliyor. Dizide bu hafta; Irmak gözünü açtığında sadece Atlas'ın yanında olduğunu görür. Cafer ise Bekir'i yaralı halde görünce sevinir ancak bu mutluluğu uzun sürmez. Bekir, bundan sonra yakın çevresinden daha sık zarar göreceğe benzer. Yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 25 Mayıs 2022 Kara Tahta 7. Yeni bölüm izle seçeneği ve yapıma dair detaylar...