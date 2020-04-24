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Haberler Galeri Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! Diyanet imsakiye takvimi ile 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

iftar saati: ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! Diyanet imsakiye takvimi ile 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

iftar saati ve iftar saati ne zaman? Mübarek üç ayların üçüncüsü ve aynı zamanda 'On Bir Ayın Sultanı' olan Ramazan ayına erişmenin mutluluğun yaşıyoruz. Tüm dünyada İslam aleminin bu aya ulaşmasıyla birlikte sahur ve iftar saati de vatandaşlar için merak konusu oldu. Sabah ezanından itibaren başlayacak olan oruç, akşam güneşin batması ile birlikte sona erecek. Bu nedenle hem sabah ezanı vakti hem de akşam ezanı vakti vatandaşlar için merak konusu oluyor, Karabük ve Bartın iftar saati ve sahur saati, bu şehirlerde ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından oldukça yoğun araştırılıyor. Peki, Karabük iftar saati ve Bartın iftar saati ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Haberimizde, Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 İmsakiye Takvimi'nde yer alan bilgilere göre Karabük iftar saati ve sahur saatine ulaşabilir, Bartın ezan saatlerinin yanında Türkiye genel şehir şehir İmsakiyeyi öğrenebilirsiniz. İşte, Karabük ve Bartın iftar saati ve ezan vakitleri…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 19:21 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 19:21
Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan! Müslümanlar, üç ayların sonuncusu Ramazan'a erişmenin huzurunu yaşıyor. iftar saati ve namaz vakitleri vatandaşlar için merak konusu oldu. On Bir Ayın Sultanı olan Ramazan ayı ile birlikte iftar saati heyecanı da başladı. 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı İmsakiyesi yayınlandıktan sonra, iftar ve sahur vakitleri de netleşti. Orucumuzu sabah ile akşam ezanı arasında tutuyoruz Bu nedenle de Bartın ve Karabük illerimizde yaşayanlar, 'Bartın'da sahur ve iftar saati kaçta?', 'Karabük'te sahur ve iftar saati kaçta?', sorularının yanıtını araştırıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimi ile Karabük ve Bartın başta olmak üzere il il iftar ve sahur saati ile ezan vakitleri haberimizde yer almaktadır.

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

KARABÜK NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte iftar saati ve namaz vakitleri...

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Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

BARTIN NAMAZ VAKİTLERİ: SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

İşte namaz vakitleri, iftar ve sahur saatleri...

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

TÜRKİYE GENELİ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

Karabük iftar saati: Bartın ve Karabük imsakiye ile iftar vakti! 2020 Karabük, Bartın sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BİR AN EVVEL AÇMANIN ÖNEMİ

Ebû Atıyye dedi ki, ben ve Mesruk Âişe radıyallahu anhâ'nın yanına gittik. Mesruk ona:

- Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashâbından iki kişi var. İkisi de hayırdan geri kalmıyorlar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor, diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor, dedi. Bunun üzerine Âişe:

- Akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele eden kimdir? diye sordu.

Mesruk da:

- (İbni Mes'ud'u kastederek) Abdullah'tır, cevabını verdi. Bunun üzerine Âişe:

- Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı, dedi.

Müslim, Sıyâm 49-50. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Savm 13; Nesâî, Sıyâm 23

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