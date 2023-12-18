Haberler Yaşam Karaciğerdeki yağı tavada eritir gibi eritiyor! Bu besin diyetisyenlerin reçetesinde ilk sırada geliyor

Giriş Tarihi: 18.12.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 07:36

Karaciğerdeki yağı tavada eritir gibi eritiyor! Bu besin diyetisyenlerin reçetesinde ilk sırada geliyor

Yağlanmış ve içi zehir dolmuş karaciğer arındırmanın yolu tüketilen besinlerden geçiyor. Uzmanlar, karaciğerde detoks etkisi yaratan demirhindi bitkisinin mucizevi etkilerinden bahsediyor. Buna göre, diyetisyenlerin de sık sık karaciğer yağlanması yaşayan danışanlarına önerdiği demirhindi bitkisi, çay olarak tüketildiğinde karaciğeri yeniliyor. İşte sağlıklı bir yaşam için karaciğerin işlevini düzgün bir şekilde yerine getirmesini sağlayan, karaciğer yağlanmasını bitiren, toksinleri atan mucizevi besinler...