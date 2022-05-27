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Karadeniz'deki renk değişiminin sırrı çözüldü: Vatandaşlar panikleten görüntü sonrası telefona sarılmıştı
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:55
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
09:56
Karadeniz'deki renk değişiminin sırrı çözüldü: Vatandaşlar panikleten görüntü sonrası telefona sarılmıştı
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denizin, rengi turuncuya dönen noktalarından alınan numunelerin laboratuvar sonuçları açıklandı. Renk değişiminin sebebi "alg patlaması" çıktı. Araştırmayı değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan, "İlkbahar aylarında fitoplankton dediğimiz canlıların aşırı artışıyla bu durum görülebiliyor. Bu maddeler suda renk değişikliğine sebep olabiliyorlar. Müsilaja sebep olan türlerden bu örnek içerisinde göremedik" dedi.