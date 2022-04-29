Akıllı sayacı kapatıp, "elektriği olmayan vatandaşa ziyaret" gerçekleştirerek oynadığı tiyatro ifşa olan Cumhuriyat Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer taraftan da Türkiye'ye çağ atlatan birçok mega projeye karşı. Karanlıkta kalmayı seçerken, dev enerji projelerine "dur" diyen "istemezükçü lobinin" başı Kılıçdaroğlu, söz konusu projeleri durdurmak için kimi zaman açıklamalarıyla kimi zaman da yargıya yaptığı başvurularla gündeme geldi.