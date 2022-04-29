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Haberler Yaşam Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor
Giriş Tarihi: 29.04.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 07:46

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor

Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, karanlıkta şov yapmak için ziyaret ettiği evde şalteri indirerek fakirlik edebiyat yapıyor. Türkiye'nin enerji alanındaki aydınlık projelerini kösteklemek için çalışıyor. Yalnız enerji değil CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ulaşımda, savunmada ve daha birçok alanda yenilik ve kalkınma hamlelerine, mega projelere karşı çıktığı bilinirken desteklediği tek bir adımın olmaması da tepkiye yol açıyor

BURCU ŞEN
Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor

Akıllı sayacı kapatıp, "elektriği olmayan vatandaşa ziyaret" gerçekleştirerek oynadığı tiyatro ifşa olan Cumhuriyat Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer taraftan da Türkiye'ye çağ atlatan birçok mega projeye karşı. Karanlıkta kalmayı seçerken, dev enerji projelerine "dur" diyen "istemezükçü lobinin" başı Kılıçdaroğlu, söz konusu projeleri durdurmak için kimi zaman açıklamalarıyla kimi zaman da yargıya yaptığı başvurularla gündeme geldi.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor

İşte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun karanlık şovuyla örtemediği aydınlık düşmanlığı...

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Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor

YUSUFELİ BARAJI

2005'te başlanması gereken Yusufeli Barajı'na maalesef bu zihniyet yüzünden 8 yıl süren davalar nedeniyle ancak 2013'te başlanabildi.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ:
Mersin'in Gülnar ilçesinde Türkiye'nin ilk nükleer elektrik santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Projeye karşı CHP yönetimi ve milletvekilleri şu ana kadar çok sayıda eylem düzenledi. 2018'de temeli atılan proje aynı yıl CHP Mersin Milletvekili Alpay Alpmen, Mersin Tabipler Odası ve Nükleer Karşıtı Platform temsilcileri tarafından 'yer lisansı iptali' istemiyle yargıya taşındı.

Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor

TERMAL DE NEYMİŞ

Jeotermal enerji, yenilenebilir ve doğru kullanıldığında çevreye en az zarar veren enerji kaynaklarından biri olma özelliği taşıyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Nazilli'de yürütülen jeotermal çalışmasının durdurulmasını istedi. Sarı Zeybek ilçesindeki eylemleri ise CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih organize etti.

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