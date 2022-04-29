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Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor
Giriş Tarihi: 29.04.2022 07:46
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
07:46
Karanlıkta şov yapan Kılıçdaroğlu aydınlığa karşı! Karşı çıktığı projeler saymakla bitmiyor
Son dakika haberler: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, karanlıkta şov yapmak için ziyaret ettiği evde şalteri indirerek fakirlik edebiyat yapıyor. Türkiye'nin enerji alanındaki aydınlık projelerini kösteklemek için çalışıyor. Yalnız enerji değil CHP ve Kılıçdaroğlu'nun ulaşımda, savunmada ve daha birçok alanda yenilik ve kalkınma hamlelerine, mega projelere karşı çıktığı bilinirken desteklediği tek bir adımın olmaması da tepkiye yol açıyor