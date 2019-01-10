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Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 10.01.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 14:55
Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu

'da 8 gün önce evinden ayrılıp geri dönmeyen Akif Akın'ın (21) cansız bedeni, karayolunda temizlik yapan görevliler tarafından bulundu.

Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu

İddiaya göre, 2 Ocak'ta evinde kahvaltı yaptıktan sonra ayrılan Akif Akın, bir daha geri dönmedi. 3 erkek kardeşin en küçüğü olan Akın'ın bulunması için ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu

Sabah saatlerinde ise -Osmaniye D-400 karayolu kenarında temizlik yapan görevliler, refujda bir ceset gördü. Görevlilerin aramasıyla olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu

Cesedin üzerinde ise, kayıp başvurusunda bulunulan Akif Akın'a ait kimlik çıktı. Akın'ın cesedi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu
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Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu
Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu
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