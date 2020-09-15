Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kardeş Sözleri 2023 - Kısa, Uzun En Güzel Kardeşlik Sözleri
Giriş Tarihi: 15.09.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 15:40

Kardeş Sözleri 2023 - Kısa, Uzun En Güzel Kardeşlik Sözleri

Kardeşler şüphesiz ki insanların hayatındaki en değerliler arasında yer almaktadır. Gerek öz kardeş olsun gerek insanların kardeş dediği arkadaşları, onların doğum günlerini ya da herhangi bir özel günlerini tebrik etmek isteyenler Kısa, Uzun Kardeşe En Güzel Sözleri araştırıyorlar. Bu başlık altında, kardeşlere gönderebileceğiniz Kısa, Uzun Kardeşe En Güzel Sözler yer almaktadır. işte kardeş ve kardeşlik sözleri

Kardeş Sözleri 2023 - Kısa, Uzun En Güzel Kardeşlik Sözleri

İnsanlar, kardeşim dediklerine büyük değer verirler. Bu değeri bir şekilde belli etmek isteyenler, kısa, uzun kardeşe söylenecek sözleri araştırıyorlar. Doğum günlerinde ya da her hangi bir özel günde onları tebrik etmek isteyenler bu başlık altından seçecekleri kardeş sözleri ve kardeşe en güzel sözler arasından bir sözü kolayca paylaşabilirler. İşte, kısa, uzun kardeş sözleri...

KARDEŞ SÖZLERİ 2023

Aşağıda, en yeni ve en güzel kardeş sözleri sıralanmıştır. Bu sözleri kopyalayarak sosyal medyada ya da Whatsapp üzerinden paylaşabilirsiniz.

Kardeş Sözleri 2023 - Kısa, Uzun En Güzel Kardeşlik Sözleri
  • Baki dostluk adına nice dilekler vardır. Ölümün dahi ayrılık sayılmadığı gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar. Sevgide birleşen yürekler vardır.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kardeş Sözleri 2023 - Kısa, Uzun En Güzel Kardeşlik Sözleri
  • Senin gerçek kardeşin, daima yanında bulunan ve sana faydalı olmak için zarara katlanan, zamanın felaket ve musibetleri ile karşılaştığın zaman ne pahasına olursa olsun yardımına koşandır.
Kardeş Sözleri 2023 - Kısa, Uzun En Güzel Kardeşlik Sözleri
  • Dost dediğin deniz kenarındaki taşlara benzer, önce birer birer toplarsın, sonra yavaş yavaş atmaya baslarsın. Fakat bazılarını atmaya kıyamazsın, sen atmaya kıyamadıklarımdansın.
Kardeş Sözleri 2023 - Kısa, Uzun En Güzel Kardeşlik Sözleri
  • Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz. Kardeşlik öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz, öyle bir sırdır ki, her gönül kaldırmaz, öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz!
SON DAKİKA