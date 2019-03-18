Kardeşi 'abla kurtar' diye bağırdı, ölümü göze alıp atladı

"Markete gitmiştik. Arkadaşımı gördük, konuştuk biraz. Kardeşim de dereye taş atıyordu. 'Eve gidelim' dedim, 'elimdeki taş bitsin sonra gideriz' dedi. Taşı attı, sonra taş almak için bir daha eğildi. Bu sefer çamurdan dolayı bir ayağı kaydı, sonra diğer ayağı kaydı. Bağırdı, 'abla kurtar, abla kurtar' diye. Ben de arkasından atladım. Tuttum montunu. İki üç kere dalga geldi. Sonra o benim elimi bıraktı, bayıldı herhalde, orada gözü kapandı. Suyun altına girdik, ben artık çıkamayacağız sandım. Sonra gözümü açtığımda ağaçları gördüm. O sırada zaten kardeşim elimden gitmişti. Sonra bağırdım, kimse duymadı. Bu sırada benim başım iki üç kez suyun içerisine girdi. Ben sonra demiri tuttum. Demir zaten elimi kesti. Sonra bir adam geldi ve beni kurtardı."