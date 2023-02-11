Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 11 Şubat 2023 ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 11 Şubat ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Kardeşlerim yeni bölüm tarihi ve saati...