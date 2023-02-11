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Haberler Yaşam Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Şubat 2023 ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 11.02.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 13:12

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 11 Şubat 2023 ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 11 Şubat ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Kardeşlerim yeni bölüm tarihi ve saati...

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Şubat 2023 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim, Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, Bilal Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Simge Selçuk gibi isimleri buluşturan dizi, üçüncü sezonuyla da büyük ilgi görüyor. Yayınlanan 11 Şubat ATV yayın akışı sonrası Kardeşlerim dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Yayın akışında dizi saatlerinde farklı bir yapımın yer aldığını gören seyirciler, Kardeşlerim neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, 11 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Şubat 2023 ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

11 Şubat 2023 Cumartesi tarihli ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Kardeşlerim dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

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Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Şubat 2023 ATV yayın akışı

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kanalların yayın akışı değişti.

Buna göre, Kardeşlerim dizisi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yerine bu akşam atv - a Haber Deprem Özel yayınlanacak.

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Şubat 2023 ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı. Dizinin 79. Yeni bölümünün 18 Şubat 2023 Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 11 Şubat 2023 ATV yayın akışı

11 ŞUBAT ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Deprem Özel Ortak Yayın

19.00 atv Ana Haber

21.00 Deprem Özel Ortak Yayın

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