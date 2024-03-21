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Karı kocadan 100 milyon dolarlık vurgun: Evimi satıp bu işe girdim şimdi kirada oturuyorum!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
11:58
Karı kocadan 100 milyon dolarlık vurgun: Evimi satıp bu işe girdim şimdi kirada oturuyorum!
Zengin olma hayali kuran binlerce kişi, güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımıyla yüksek kar vadeden şirkete yatırım yaptı. Ancak sonuç hüsrandı. 100 milyon dolarlık vurgun yapan karı koca sırra kadem bastı. Mağdurlardan birisi, "Ben evimi satıp bu işe girdim, şu anda kirada oturuyorum. Suç duyurumuzu da zaten yaptık, biran önce yakalanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.