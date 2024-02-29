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Karı kocadan akıl almaz plan: Binlerce kutu ilaç bakın nereden çıktı!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:27
Karı kocadan akıl almaz plan: Binlerce kutu ilaç bakın nereden çıktı!
Adana'da polis ekipleri ilaç satış ve dağıtım şirket kuran Erdal B.'nin, usulsüz yollarla kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa ait ilacı usulsüz yollarla temin ettiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda Erdal B. ile eşi Hicran B. gözaltına alınırken devlet hastanelerine ait olduğu belirlenen 35 bin 206 kutu ilaç bakkal dükkanında ele geçirildi!