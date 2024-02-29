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Haberler Yaşam Karı kocadan akıl almaz plan: Binlerce kutu ilaç bakın nereden çıktı!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:27

Karı kocadan akıl almaz plan: Binlerce kutu ilaç bakın nereden çıktı!

Adana'da polis ekipleri ilaç satış ve dağıtım şirket kuran Erdal B.'nin, usulsüz yollarla kanser başta olmak üzere pek çok hastalığa ait ilacı usulsüz yollarla temin ettiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda Erdal B. ile eşi Hicran B. gözaltına alınırken devlet hastanelerine ait olduğu belirlenen 35 bin 206 kutu ilaç bakkal dükkanında ele geçirildi!

Ziya RAMOĞLU
Karı kocadan akıl almaz plan: Binlerce kutu ilaç bakın nereden çıktı!

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, eşi Hicran B.'nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirket kuran Erdal B.'nin, usulsüz yollarla temin ettiği kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçlarını, yurt içi ve dışında sattığını tespit etti.

Karı kocadan akıl almaz plan: Binlerce kutu ilaç bakın nereden çıktı!

Ekipler, Erdal B.'nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bakkal dükkanına operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi.

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Karı kocadan akıl almaz plan: Binlerce kutu ilaç bakın nereden çıktı!

Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı. Satış hazırlığı yapıldığı belirlenen ilaçlara el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

Karı kocadan akıl almaz plan: Binlerce kutu ilaç bakın nereden çıktı!

DEVLET HASTANELERİNE AİTMİŞ!

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi. Öte yandan ilaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

Karı kocadan akıl almaz plan: Binlerce kutu ilaç bakın nereden çıktı!

"İMHAYA GİDECEKTİ"

Emniyete götürülen şüphelilerden Erdal B. ifadesinde, "İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektin ancak elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti" dedi.

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