Karı kocadan akıl almaz plan: Binlerce kutu ilaç bakın nereden çıktı!

DEVLET HASTANELERİNE AİTMİŞ!

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi. Öte yandan ilaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.