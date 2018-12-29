Karın ağrısı ile hastaneye gitti safra kesesinden 200 taş çıktı

Ameliyatı gerçekleştiren Hastane Başhekimi ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, operasyonunun 30 dakika sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok sık karşılaştığımız bir vaka değil. Genellikle 2 ya da 3 taşla ameliyat endikasyonu oluyor. Bu kadar çok taş çıkmasına biz de şaşırdık. Şu anda hastamız gayet iyi. Eğer bir aksilik yaşamazsak yarın sabah hastayı taburcu edeceğiz ancak kontrolleri devam edecek. Safra kesesinde bu kadar taşla meslek hayatımda ikinci kez karşılaştım."