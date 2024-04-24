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Karısı ile arkadaşını evde o vaziyette yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklansa da kurtulamadı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
11:38
Karısı ile arkadaşını evde o vaziyette yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklansa da kurtulamadı!
Tüyler ürperten olay Adana'da yaşandı. Arkadaşını bıçaklayan zanlı tutuklandı. İfadesinde yaşananları şöyle anlattı: Karım evin kapısını 10 dakika sonra açtı. Karımın üzerinde sadece tişört vardı. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım… İşte haberin detayları