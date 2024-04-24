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Haberler Yaşam Karısını arkadaşı ile yarı çıplak yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklansa da kurtulamadı!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:20

Karısını arkadaşı ile yarı çıplak yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklansa da kurtulamadı!

Tüyler ürperten olay Adana'da yaşandı. Arkadaşını bıçaklayan zanlı tutuklandı. İfadesinde yaşananları şöyle anlattı: Karım evin kapısını 10 dakika sonra açtı. Karımın üzerinde sadece tişört vardı. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım… İşte haberin ayrıntıları...

Ziya RAMOĞLU
Karısını arkadaşı ile yarı çıplak yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklansa da kurtulamadı!

Adana'da dehşet dolu anlar yaşandı. 27 yaşındaki Ahmed Elmelhem öğle yemeği yemek için evine gitti. Kapıyı çalan Elmelhem'in eşi S.Ç. (26) kapıyı 10 dakika sonra açtı.

Karısını arkadaşı ile yarı çıplak yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklansa da kurtulamadı!

Eşinin yarı çıplak olduğunu gören Elmelhem, evin odalarını arama başladı. Genç adam, arkadaşı Memduh S.'yi (25) mutfak tezgahın altında görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Karısını arkadaşı ile yarı çıplak yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklansa da kurtulamadı!

Eşinin kendini aldattığını düşünen Ahmed Elmelhem, Memduh S.'yi darbedip, tezgahtan aldığı ekmek bıçağıyla bacak ve kalçasından bıçakladı.

Karısını arkadaşı ile yarı çıplak yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklansa da kurtulamadı!

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Memduh S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Karısını arkadaşı ile yarı çıplak yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklansa da kurtulamadı!

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevindeki ekipler, şüpheliyi olay yerinde bıçakla birlikte yakaladı.

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