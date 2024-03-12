Karısını kızının gözü önünde öldürdü: Keşke yapmasaydım aileme yazık oldu!

'AİLEME YAZIK OLDU'

Deniz Can hastaneye girerken baygın halde "Keşke yapmasaydım yazık oldu aileme" dedi ve daha sonra hastanede ameliyata alındı. Polis ilerleyen saatlerde pedagog eşliğinde kızlarıyla görüştü. Kızları anne ve babası arasında yaşanan tartışma sırasında, babasının önce annesinin başına daha sonra da kendi başına ateş açtığını söyledi. Evde yapılan incelemenin ardından Duygu Can'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.