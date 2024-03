Karısını kızının gözü önünde öldürdü: Keşke yapmasaydım aileme yazık oldu!

Polis ekipleri eve geldiğinde Duygu Can ve Deniz Can'ı başlarından silahla vurulmuş halde buldu. Kızları da olayın etkisiyle şoktaydı. Deniz Can, aralarında çıkan tartışmada eşi Duygu Can'ı kızlarının gözleri önünde tabancayla başından vurmuş daha sonra da kendi başına ateş etmişti. Polis ve sağlık ekipleri Duygu Can'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Deniz Can'ın yaşadığını belirledi. Deniz Can hemen ambulansla hastaneye götürüldü.