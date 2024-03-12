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Haberler Yaşam Karısını kızının gözü önünde öldürdü: Keşke yapmasaydım aileme yazık oldu!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:59

Karısını kızının gözü önünde öldürdü: Keşke yapmasaydım aileme yazık oldu!

Kan donduran olay İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi. Tekstilde çalışan 38 yaşındaki Deniz Can, 15 yaşındaki kızlarının gözleri önünde eşi Duygu Can'ı katletti. Daha sonra silahı başına dayayıp intihara yeltendi. Hayati tehlikesi devam eden caninin 'Keşke yapmasaydım yazık oldu aileme" dediği belirtildi...

Yunus Emre KAVAK
Karısını kızının gözü önünde öldürdü: Keşke yapmasaydım aileme yazık oldu!

Deniz Can ile Duygu Can evliydi ve bu evliliklerinden 2009 yılında bir kızları dünyaya gelmişti. Veysel Karani Mahallesi'ndeki evlerinde yaşıyorlardı. Dün gece saat 01.00'de yaşadıkları evden iki el silah sesi duyuldu. Komşuları hemen polisi arayarak ihbarda bulundu.

Karısını kızının gözü önünde öldürdü: Keşke yapmasaydım aileme yazık oldu!

Polis ekipleri eve geldiğinde Duygu Can ve Deniz Can'ı başlarından silahla vurulmuş halde buldu. Kızları da olayın etkisiyle şoktaydı. Deniz Can, aralarında çıkan tartışmada eşi Duygu Can'ı kızlarının gözleri önünde tabancayla başından vurmuş daha sonra da kendi başına ateş etmişti. Polis ve sağlık ekipleri Duygu Can'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Deniz Can'ın yaşadığını belirledi. Deniz Can hemen ambulansla hastaneye götürüldü.

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Karısını kızının gözü önünde öldürdü: Keşke yapmasaydım aileme yazık oldu!

'AİLEME YAZIK OLDU'
Deniz Can hastaneye girerken baygın halde "Keşke yapmasaydım yazık oldu aileme" dedi ve daha sonra hastanede ameliyata alındı. Polis ilerleyen saatlerde pedagog eşliğinde kızlarıyla görüştü. Kızları anne ve babası arasında yaşanan tartışma sırasında, babasının önce annesinin başına daha sonra da kendi başına ateş açtığını söyledi. Evde yapılan incelemenin ardından Duygu Can'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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