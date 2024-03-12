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Karısını kızının gözü önünde öldürdü: Keşke yapmasaydım aileme yazık oldu!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
09:59
Karısını kızının gözü önünde öldürdü: Keşke yapmasaydım aileme yazık oldu!
Kan donduran olay İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi. Tekstilde çalışan 38 yaşındaki Deniz Can, 15 yaşındaki kızlarının gözleri önünde eşi Duygu Can'ı katletti. Daha sonra silahı başına dayayıp intihara yeltendi. Hayati tehlikesi devam eden caninin 'Keşke yapmasaydım yazık oldu aileme" dediği belirtildi...