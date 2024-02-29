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Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 16:38

Karısını öldürüp sevgilisine mesaj attı: Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum!

Tüyleri diken diken eden olay Çanakkale'de yaşanmıştı. boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan caninin, vahşet sonrası sevgilisine 'Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum…' diye mesaj attığı ortaya çıktı. Yasak aşkı ise 'Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin?' yanıtını yolladı. İşte korkunç cinayetin yeni detayları

DHA
Karısını öldürüp sevgilisine mesaj attı: Ayşe’yi öldürdüm, kaçıyorum!

Bayramiç'te oturan Ayşe Korur isimli genç kadın, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos 2022 saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp, kaçtı.

Karısını öldürüp sevgilisine mesaj attı: Ayşe’yi öldürdüm, kaçıyorum!

Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde dışarıda telefon ile konuşurken gördüm.

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Karısını öldürüp sevgilisine mesaj attı: Ayşe’yi öldürdüm, kaçıyorum!

Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı. Korur hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karısını öldürüp sevgilisine mesaj attı: Ayşe’yi öldürdüm, kaçıyorum!

Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Ayşe Korur'un yakınları duruşma salonundaki yerlerini aldı. Duruşmada, Gencay Korur'a ait telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucunda hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda Gencay Korur'un telefon rehberinde 'Aşkım' isimli kişiye yazdığı mesajda 10 Ağustos 2022 tarihinde cinayetten 1 gün sonra yazdığı mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:

Karısını öldürüp sevgilisine mesaj attı: Ayşe’yi öldürdüm, kaçıyorum!

"ÖLDÜĞÜNE EMİN MİSİN?"
"Gencay Korur: Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum; Aşkım; Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin? O zaman neden teslim olmuyorsun da kaçıyorsun ki?; Gencay Korur: Olacağım, Aşkım; Hani hapiste el üstünde tutarlardı, şimdi ne değişti. Gencay Korur: Gidiyorum. Teslim olacağım. Aşkım; Öldüğüne emin misin? Belki sadece yaralanmıştır. Gencay Korur: Ya salak salak konuşma öldü diyorum."

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