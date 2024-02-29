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Karısını öldürüp sevgilisine mesaj attı: Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
16:38
Karısını öldürüp sevgilisine mesaj attı: Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum!
Tüyleri diken diken eden olay Çanakkale'de yaşanmıştı. boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan caninin, vahşet sonrası sevgilisine 'Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum…' diye mesaj attığı ortaya çıktı. Yasak aşkı ise 'Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin?' yanıtını yolladı. İşte korkunç cinayetin yeni detayları