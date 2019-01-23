Karla örtülü Kaçkarlar ziyaretçilerini bekliyor

Doğa harikası yaylaları ve faaliyet imkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen heliski tutkunlarını ağırlıyor. Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor. Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından itibaren yapılıyor. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda yürütülen heliski sporu için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, bu yıl Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketine lisans verdi. Bölgede teknik çalışmalarını tamamlayan firma, iki helikopterle faaliyetlerine başladı. Anadolu Ajansı ekibi heliski faaliyeti yapılan alanları, yaban hayatı sahalarını ve kar altındaki yaylaları havadan görüntüledi. Bu arada sporcuların gıda ihtiyacı için kullandıkları yayla evlerine gerekli malzemeler de yerleştirildi. Bu yıl sporcuların, alacakları hizmet kalitesine göre bir haftalık program için 6-9 bin avro arasında ödeme yapması gerekiyor. '240 SPORCU HELİSKİ İÇİN HAZIR' Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, yaptığı açıklamada, heliskinin Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir faaliyet olduğunu belirterek, yaklaşık 2 aylık faaliyet programı planladıklarını söyledi.