Kars ve Ardahan imsakiye ile iftar vakti! 2020 Ardahan ve Kars'ta sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte il il imsakiye saatleri de merak edilmeye başlandı. Bugün ilk iftar yapılacak olmanın huzuru yaşanıyor. Dün gece Ramazan ayının ilk sahuru yapıldı. Vatandaşlar yaşadıkları ilin imsakiye saatlerini araştırmaya başladılar. Kars ve Ardahan imsakiye saatleri de merak ediliyor. Ardahan ve Kars'ta iftara ne kadar, kaç saat kaldı? 2020 Kars ve Ardahan sahur ve iftar saati kaç?

İşte yanıtı!