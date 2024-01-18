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Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metreden yere çakıldı! Aileden ihmal iddiası!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:37
Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metreden yere çakıldı! Aileden ihmal iddiası!
Tuğba Paloluoğlu, ailesiyle birlikte Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'ye gitti. Şambrelle kaydığı sırada 5 metre yükseklikten düşerek can verdi. Aileleri olayın ihmal olduğunu söyledi. Anlattıkları, yaşanan vahşeti gözler önüne serdi: Annem tellerdeki boşluktan uçtu!