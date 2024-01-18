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Haberler Yaşam Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metreden yere çakıldı! Aileden ihmal iddiası!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:37

Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metreden yere çakıldı! Aileden ihmal iddiası!

Tuğba Paloluoğlu, ailesiyle birlikte Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'ye gitti. Şambrelle kaydığı sırada 5 metre yükseklikten düşerek can verdi. Aileleri olayın ihmal olduğunu söyledi. Anlattıkları, yaşanan vahşeti gözler önüne serdi: Annem tellerdeki boşluktan uçtu!

DHA
Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metreden yere çakıldı! Aileden ihmal iddiası!

Feci olay 14 Ocak'ta Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'de meydana geldi.

Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metreden yere çakıldı! Aileden ihmal iddiası!

Tuğba Paloluoğlu, hafta sonunda ailesi ile birlikte kayak yapmak için Kartepe'de bulunan tesise gitti. Şambrelle kayan Tuğba Paloluoğlu, pistten çıkarak 5 metre yükseklikten düştü, feci şekilde can verdi.

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Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metreden yere çakıldı! Aileden ihmal iddiası!

ANNELERİNİN TABUTUNA SARILIP AĞLADILAR!
Tuğba Paloluoğlu'nun cenazesi, 15 Ocak'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede oğulları Murat Yaşık (24) ve Muhammed Yaşık'ın (22) gözyaşları bir an olsun dinmedi.

Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metreden yere çakıldı! Aileden ihmal iddiası!

OTOPSİDEKİ DETAYLAR KORKUNÇ
Tuğba Paloluoğlu'nun oğulları, pistin yanındaki tel örgülerde açıklık olduğunu iddia etti. Yapılan otopsi sonucu oluşturulan Paloluoğlu'nun ölüm raporunda ise kadının çoklu kaburga kırıklarına bağlı yaralanma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Şikayet kapsamında savcılık, 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçlamasıyla işletme sahibi ve sorumlu çalışanlar hakkında soruşturma başlattı.

Kartepe’de feci olay: Kayak yaparken 5 metreden yere çakıldı! Aileden ihmal iddiası!

3 TANESİ 3 BİN 400 TL'YMİŞ
Murat Yaşık, annesinin ölümünde ihmal olduğunu düşündükleri için şikayetçi olduklarını belirterek, "Kayak merkezinde kaymak için 3 tanesi 400 liraya şambrel kiraladık. Sonra orada kayarken aşağıda tellerin yırtık olduğu söylenmedi. Tellerdeki boşluktan annem uçarak uçuruma düştü ve vefat etti. İhmal olduğunu düşündüğümüz için şikayetçi olduk. Annem düşünce hemen oradan 10-15 kişi kaldırdık. Battaniye ile taşıdık. Sobanın yanına götürdük ve orada su içirdik. Daha sonra ambulans geldi ve hastaneye götürdü" dedi.

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