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'da köy yangını

Giriş Tarihi: 27.09.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 15:09
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'da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını

Küre ilçesine bağlı İğdir köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 ev kullanılamaz hale geldi.

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'da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını

'nun Küre ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 ev zarar gördü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İğdir köyü Curlar Mahallesi'nde Salih Hüner'in evinde yangın çıktı.

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'da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını

Kısa sürede büyüyen yangın, çoğunluğu ahşap olan çevredeki evlere de sıçradı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 ev, bir ahır ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi.

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'da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını

Yangına köylülerin yanı sıra , Küre, İnebolu ve Devrekani belediye itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, su tankeri, itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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'da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını

İşte yangından görüntüler...

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'da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını
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'da köy yangını
Kastamonu'da köy yangını
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