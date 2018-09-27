Kastamonu'da köy yangını

Küre ilçesine bağlı İğdir köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 ev kullanılamaz hale geldi. Kastamonu'nun Küre ilçesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 ev zarar gördü. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İğdir köyü Curlar Mahallesi'nde Salih Hüner'in evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çoğunluğu ahşap olan çevredeki evlere de sıçradı. Yangında ilk belirlemelere göre 8 ev, bir ahır ile 2 ambar kullanılamaz hale geldi. Yangına köylülerin yanı sıra Kastamonu, Küre, İnebolu ve Devrekani belediye itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, su tankeri, itfaiye aracı ve arazözlerle müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İşte yangından görüntüler...